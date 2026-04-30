Что можно и что нельзя делать в День Зосимы Пчельника 30 апреля 2026

30 апреля 2026 года православная церковь вспоминает преподобного Зосиму Соловецкого — великого подвижника, основателя знаменитого Соловецкого монастыря и небесного покровителя пчеловодов. В народном календаре этот день называют Зосимой Пчельником.
Что МОЖНО делать 30 апреля 2026 года.
Съесть ложку меда — это укрепит здоровье на весь год. Детям мед давали, чтобы росли крепкими. Заняться пчелами — день главный для пасечников. Ульи вывозят на пасеку, осматривают пчелиные семьи, окропляют их святой водой. Посреди пасеки ставят стол с белой скатертью, хлебом и солью. Сеять морковь и свеклу — поливать грядки родниковой водой с медными монетами для богатого урожая. Сделать легкую уборку — протереть пыль, проветрить комнаты, навести порядок в мелочах. Печь медовые пряники и блины с медом — к достатку в доме. Навестить родственников и порадовать детей сладостями. Заготавливать лекарственные травы — растения, собранные 30 апреля, обладают особой силой. Умыться настоем первоцветов с медом — к сохранению и приумножению красоты.
Что НЕЛЬЗЯ делать 30 апреля 2026 года.
Обижать пчел и других насекомых — это главный запрет дня. Если пчела залетела в дом, нельзя её убивать, лучше аккуратно выпустить. Печь хлеб и любые изделия из теста — особенно после заката. Нарушители запрета рискуют привлечь в дом болезни и безденежье. Подолгу смотреться в зеркало — как и в воду или окна. Считается, что так можно «проглядеть» свою удачу и красоту. Надевать новые вещи — покупка окажется неудачной или быстро придет в негодность. Ссориться, ругаться и злиться — это отпугивает удачу и может навредить хозяйству. Лениться и откладывать дела — иначе лето пройдет в бесполезных хлопотах. Жаловаться на жизнь и предаваться унынию — по поверьям, это привлекает беды. Планировать переезды и дальние поездки — день считается неблагоприятным для перемен. Выносить мусор после заката — вместе с ним из дома уйдет удача. 7 вещей, из-за которых уходит удача.
Народные приметы на 30 апреля.
Пчелы активно летают — к теплому и урожайному летуПчелы садятся на вишню — будет много ягодДождь в этот день — к жаркому лету и хорошему медосборуСолнце встает на ясном небе — лето будет сухимСолнце всходит в тучах — лето дождливоеТуман утром — май будет теплымГроза — к обильному урожаю и хорошему медосбору.
Именины 30 апреля.
Адриан, Александр, Ефрем, Зосима, Иван, Макар, Мария, Михаил, Семен, Федор.
Кто такой Зосима Соловецкий.
Преподобный Зосима Соловецкий — один из самых почитаемых святых Русской православной церкви, великий подвижник Русского Севера, основатель знаменитого Соловецкого монастыря, который на протяжении веков являлся духовным центром всего Поморья. Его имя стоит в одном ряду с такими столпами русского монашества, как Сергий Радонежский и Кирилл Белозерский. Память преподобного Зосимы совершается 30 апреля (17 апреля по старому стилю) — в день его блаженной кончины, а также 22 августа вместе с преподобными Савватием и Германом Соловецкими — основателями Соловецкой обители.
Происхождение и ранние годы жизни.
Зосима Соловецкий родился в начале XV века, приблизительно между 1400 и 1410 годом. Точная дата его рождения не сохранилась в исторических источниках, что характерно для житийной литературы того времени. Местом его рождения было село Толвуя, расположенное на берегу Онежского озера в пределах Новгородской епархии. Эта земля в то время входила в состав обширных новгородских владений, славившихся суровым климатом, дремучими лесами и глубокой верой простого народа.
Родители будущего святого, имена которых история не сохранила, были людьми глубоко благочестивыми и набожными. Они с ранних лет воспитывали сына в духе христианского благочестия, приучали его к молитве, послушанию и уважению к Богу и ближним. Особое влияние на формирование характера юного Зосимы имела окружающая природа — суровая, величественная красота Онежского озера и бескрайних северных лесов воспитывала в нем любовь к уединению и созерцательной жизни.
Когда родители Зосимы скончались, он, будучи уже в зрелом возрасте, принял важнейшее в своей жизни решение. Молодой человек раздал все доставшееся ему по наследству имущество нищим и нуждающимся, отказавшись от мирских благ ради служения Богу. После этого он принял иноческий постриг, то есть стал монахом. Где именно произошло его пострижение, точно неизвестно, но исследователи предполагают, что это могло быть одно из монастырей Новгородской земли.
Монашеский путь и стремление к уединению.
Приняв монашество, Зосима не удовлетворился обычной монастырской жизнью. Его душа стремилась к более суровым подвигам, к полному уединению и отшельничеству. Ему было недостаточно просто посвящать дни молитвам в стенах обители — он решился нести веру и свой монашеский подвиг в самые отдаленные и труднодоступные уголки Русской земли.
В поисках подходящего места для уединенной жизни преподобный Зосима отправился на побережье Белого моря — в суровый, малонаселенный край, где природа сама располагала к аскетической жизни. Там он встретил инока Германа, который уже имел опыт жизни на Соловецких островах. Преподобный Герман рассказал Зосиме о далеких пустынных островах в Белом море, где можно было вести безмолвную отшельническую жизнь вдали от мирской суеты. Это известие глубоко запало в душу Зосимы.
Основание Соловецкой обители.
Приблизительно в 1436 году преподобные Зосима и Герман отправились на Соловецкие острова. Это путешествие было сопряжено с огромными трудностями — Белое море сурово и капризно, особенно в осенне-зимний период. Однако иноки доверились воле Божией и достигли Большого Соловецкого острова.
Первое время отшельники жили в устроенной ими простой келье, проводя время в непрестанных молитвах и трудах. По преданию, Господь благословил место их поселения чудесным видением — преподобный Зосима однажды увидел прекрасную церковь, парящую на воздухе. Это знамение было воспринято им как указание свыше на то, что здесь должна быть устроена иноческая обитель.
Вскоре Герман отправился на большую землю за необходимыми припасами, но по разным причинам не смог быстро вернуться на остров. Зосима остался один на необитаемом острове и провел целую зиму в полном одиночестве, претерпевая множество искушений от дьявола. Согласно житию, бесы являлись ему в страшных образах, пытались устрашить и изгнать отшельника, но мужественный подвижник сумел перебороть все наваждения силой молитвы и крестного знамения.
Весть о подвижнике, живущем на Соловках, быстро распространилась по окрестным землям. К Зосиме начали стекаться другие иноки и просто благочестивые люди, желавшие разделить с ним труды и молитвы. Когда на острове собралось несколько отшельников, преподобный Зосима построил небольшую деревянную церковь в честь Преображения Господня с трапезной при ней. Это событие считается началом истории знаменитого Соловецкого монастыря — одной из самых известных и почитаемых обителей Русского Севера.
Игуменство и устроение обители.
Первое время настоятелями обители были игумены, присылаемые из Новгорода. Однако суровые условия жизни на северном острове, недостаток пропитания и другие трудности заставляли их отказываться от управления монастырем. Видя это, братия обители единогласно избрала игуменом самого преподобного Зосиму.
Приняв игуменство, Зосима с еще большим усердием принялся за устроение монастырской жизни. Он ввел в обители строгий общежительный устав, по которому все монахи должны были иметь общее имущество, вместе питаться за общей трапезой, вместе трудиться и молиться. Этот устав требовал от иноков полного отречения от личных привязанностей и абсолютного послушания игумену.
Одним из важнейших деяний преподобного Зосимы стало перенесение на Соловки мощей преподобного Савватия — другого великого подвижника, который также подвизался на Соловецких островах и скончался еще до прибытия туда Зосимы. В 1465 году мощи преподобного Савватия были торжественно перенесены в Соловецкую обитель, что еще более укрепило духовный авторитет монастыря.
Конфликт с новгородскими боярами.
Соловецкий монастырь с самого своего основания испытывал серьезные притеснения со стороны новгородских бояр, которые считали эти земли своими владениями. Особенно усердствовала в притеснениях знатная боярыня Марфа Борецкая, известная в истории как Марфа Посадница. Бояре отнимали у иноков рыбу, которую те добывали для пропитания, и всячески препятствовали хозяйственной деятельности обители.
Не имея возможности своими силами противостоять боярскому произволу, преподобный Зосима отправился в Новгород искать защиты у местного архиепископа. Однако архиепископ, не обладая достаточной светской властью, посоветовал святому обратиться с просьбой о помощи прямо к домам влиятельных бояр.
Сначала бояре отказывали святому и не желали его принимать. Марфа Борецкая и вовсе выгнала Зосиму из своего дома. Однако вскоре, вероятно, под влиянием угрызений совести, она одумалась и даже пригласила преподобного к столу на обед. Во время этого застолья с Зосимой произошло удивительное событие — ему было видение, что шестеро знатнейших новгородских бояр, находившихся за столом, сидят без голов.
Это пророческое видение вскоре сбылось. В 1478 году великий князь московский Иоанн III, стремившийся подчинить вольный Новгород московской власти, предпринял решительные действия против новгородского боярства. Именно те шесть бояр, которых видел в своем видении преподобный Зосима, были схвачены по приказу великого князя и казнены. Так пророчество святого исполнилось в точности.
Дальнейшие труды и кончина.
После возвращения из Новгорода преподобный Зосима продолжил свои труды по устроению Соловецкой обители. При нем монастырь значительно расширился, были построены новые келейные корпуса, хозяйственные постройки, укреплены берега острова. Зосима стал духовным центром для всего Русского Поморья — к нему за советом и благословением обращались не только монахи, но и простые рыбаки, купцы, земледельцы.
Предчувствуя приближение своей кончины, преподобный Зосима сам приготовил себе гроб. Это было характерно для многих древних подвижников — они готовились к переходу в вечность как к главному событию своей жизни, не боясь смерти, но встречая ее с радостью и надеждой на встречу со Христом.
Преподобный Зосима Соловецкий скончался 17 апреля 1478 года по старому стилю. Похоронили его за алтарем построенного им Преображенского храма. Это место впоследствии стало особо почитаемым в обители. Позднее над его могилой была устроена отдельная часовня.
Канонизация и перенесение мощей.
Долгое время после кончины преподобного Зосимы его почитание носило местный, соловецкий характер. Однако чудеса, происходившие у его гроба, множились, и слава о святом распространилась далеко за пределы обители. Господь прославил своего угодника многими знамениями: по молитвам к Зосиме исцелялись больные, спасались гибнущие в море рыбаки, получали помощь страдающие от различных недугов.
В 1547 году на Московском церковном соборе, который вошел в историю как Стоглавый собор, преподобный Зосима Соловецкий был официально канонизирован. Его имя включили в список общероссийских святых, и почитание его распространилось на всю Русскую землю.
В 1566 году, почти через сто лет после кончины святого, были обретены и торжественно перенесены его святые мощи. Их поместили в приделе Преображенского собора Соловецкого монастыря, где они находились рядом с мощами преподобного Савватия. Позднее в честь обоих святых был устроен отдельный придел.
Почитание как покровителя пчеловодов.
Интересной особенностью народного почитания преподобного Зосимы является то, что он считается покровителем не только монахов и всех жителей Русского Севера, но и пчел, а также всех, кто занимается пчеловодством. В народной традиции за святым закрепилось прозвище Пчельник.
Почему именно Зосима стал считаться покровителем пчеловодов? Исследователи видят в этом отражение глубокой связи святого с природой, его трудолюбия и просвещенности. Пчелы, этих удивительных тружениц, еще в древности воспринимали как символ усердия, чистоты, мудрого устройства общества. Сам преподобный Зосима являл собой пример неустанного труда на благо обители, а его мудрое руководство монахами напоминало работу пчелиной матки в улье.
В день памяти святого, 30 апреля, на Руси было принято вывозить ульи на пасеки. Пчеловоды молились Зосиме о сохранении пчелиных семей, о богатом медосборе. Существовал обычай ставить посреди пасеки стол, покрытый чистой скатертью, на который клали хлеб-соль, богоявленскую воду и освященную свечу. С этой свечой обходили вокруг пасеки, окропляя ульи святой водой. При этом приговаривали: Рой роится — Зосима веселится.
О чем молятся преподобному Зосиме.
Верующие обращаются к преподобному Зосиме Соловецкому с различными молитвенными просьбами. Прежде всего, его просят о помощи в пчеловодстве — о сохранении пчел, об изобилии меда, о защите пасеки от болезней и напастей. Эти просьбы основаны на вековой народной традиции почитания святого как покровителя пчел.
Кроме того, преподобному Зосиме молятся об исцелении от различных болезней. Особенно много свидетельств о чудесной помощи святого тем, кто страдает расслаблением тела, бессонницей, потерей аппетита, а также при болезнях, связанных с лишением каких-либо членов. На Русском Севере многие больницы и лечебницы имели храмы или часовни, освященные в честь преподобного Зосимы, что свидетельствует о его почитании как целителя.
Молятся святому и о даровании детей мужского пола, о сохранении семьи, о благополучии в доме. Как мудрый игумен, управлявший многолюдной обителью, Зосима считается сильным заступником перед Богом в любых житейских нуждах.
Иконография.
На иконах преподобный Зосима Соловецкий изображается обычно в монашеском облачении — в мантии, часто с четками в руках. Его образ — это образ мудрого старца с вдохновенным лицом, устремленным к небу. На многих иконах он представлен вместе с преподобным Савватием, с которым они вместе почитаются как основатели и небесные покровители Соловецкого монастыря.
Особое место в иконографии святого занимает сюжет видения Зосиме прекрасной церкви на воздухе, предвозвестившей основание Соловецкой обители. Этот сюжет часто изображался на житийных иконах. Также встречаются иконы, на которых преподобный Зосима представлен вместе с пчелами — например, вокруг улья или с сотами в руках. Такие образы особенно почитаются среди пчеловодов.
Значение личности преподобного Зосимы для русской культуры.
Преподобный Зосима Соловецкий — это не просто святой, почитаемый церковью. Это одна из ключевых фигур в истории освоения Русского Севера. Благодаря его трудам на далеких, суровых островах возник духовный и культурный центр, который на протяжении веков играл огромную роль в просвещении и христианизации поморских земель.
Соловецкий монастырь, основанный Зосимой, стал не только местом иноческих подвигов, но и мощной крепостью, защищавшей северные рубежи России, центром книжности и образования, хозяйственным ядром огромного края. И во всем этом — духовный плод трудов преподобного Зосимы, его веры, его мужества и его любви к Богу и людям.
Почитание преподобного Зосимы не угасает и в наши дни. Каждый год 30 апреля и 22 августа тысячи паломников приходят в храмы, чтобы помолиться этому великому святому Русской земли, попросить его помощи и заступничества. А пчеловоды по всей России особенно чтят этот день, начиная новый сезон с молитвы к своему небесному покровителю.