«Защищает маму»: Милана Тюльпанова вмешалась в скандал со старшим сыном Плющенко

Егор Ермак, который родился в 2006 году в первом браке спортсмена с Марией Ермак, объяснил, что не хочет называть Плющенко своим отцом, поскольку ему не нравилось, как к нему относились и в данный момент относятся. Он заявил, что называет папой своего отчима.