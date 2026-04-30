«Защищает маму»: Милана Тюльпанова вмешалась в скандал со старшим сыном Плющенко

На днях старший сын фигуриста Евгения Плющенко Егор Ермак публично высказал претензии в адрес отца, что привело к семейному скандалу. За молодого человека заступилась блогер Милана Тюльпанова.
Она опубликовала пост в соцсети, где рассказала, что уже много лет дружит с мамой Егора Марией и знает всю ситуацию «изнутри». Тюльпанова заявила, что главная цель юноши — отстоять честь матери.
— У Егора появляется голос. И он делает то, что не смог сделать его отец — он защищает свою маму, — написала она.
Также блогер прокомментировала резкие слова 13-летнего сына спортсмена Александра Плющенко. Она задалась вопросом: с каких пор стало приемлемым сравнивать достижения родных братьев? По ее мнению, ребенка нужно любить безоговорочно, а не за его успехи.
— Настоящая роскошь XXI века — здоровая психика, которую не так‑то просто сформировать, имея дисфункционального родителя, — заключила блогер.
29 апреля Евгений Плющенко обратился к старшему сыну Егору, который заявил, что не считает фигуриста своим отцом, и выразил готовность ответить на любые его вопросы при личной встрече.
Егор Ермак, который родился в 2006 году в первом браке спортсмена с Марией Ермак, объяснил, что не хочет называть Плющенко своим отцом, поскольку ему не нравилось, как к нему относились и в данный момент относятся. Он заявил, что называет папой своего отчима.
27 апреля Александр Плющенко заявил брату, что он не заслуживает носить фамилию своего отца. Также он упомянул дорогие подарки, которые Егор получал от его матери, Яны Рудковской, включая новый телефон и ноутбук.