В СП предложили вести розыск алиментщиков через систему «Паутина» ГИБДД

В числе рекомендаций предложено поручить Минюсту совместно с заинтересованными федеральными органами до 1 ноября 2026 года подготовить предложения о внесении изменений в закон «Об исполнительном производстве» «в части установления возможности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения по взысканию алиментов в нерабочие дни, а также в рабочие дни с 22 часов до 6 часов». В настоящее время исполнительные действия совершаются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов.