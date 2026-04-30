В СП предложили вести розыск алиментщиков через систему «Паутина» ГИБДД

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Взыскание алиментов предлагают повысить в Счетной палате, установив круглосуточные исполнительные действия в отношении алиментщиков, а также розыск их автомобилей через камеры дорожного наблюдения в системе «Паутина» ГИБДД. Об этом говорится в опубликованном в «Бюллетене Счетной палаты» отчете по итогам проведенного аудитором Светланой Орловой анализа использования Федеральной службой судебных приставов федеральных ресурсов при реализации полномочий по принудительному исполнению документов о взыскании алиментов в 2022—2024 годах и части 2025 года.
В отчете говорится, что, несмотря на тенденцию уменьшения количества исполнительных производств по взысканию алиментов, между количеством завершенных и находящихся на исполнении производств по алиментам сохраняется значительный разрыв.
В числе рекомендаций предложено поручить Минюсту совместно с заинтересованными федеральными органами до 1 ноября 2026 года подготовить предложения о внесении изменений в закон «Об исполнительном производстве» «в части установления возможности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения по взысканию алиментов в нерабочие дни, а также в рабочие дни с 22 часов до 6 часов». В настоящее время исполнительные действия совершаются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов.
Кроме того, говорится в отчете, на эффективность розыска влияет в том числе отсутствие у службы [приставов] информации о передвижении разыскиваемых транспортных средств должников в режиме реального времени. С 2022 года приставами разыскано 58,3% скрывавшихся должников по алиментам и лишь 8,1% транспортных средств должников.
В связи с этим рекомендовано поручить МВД совместно с ФССП до 1 ноября 2026 года определить порядок предоставления приставам сведений подсистемы «Анализ перемещения транспортных средств» на базе специального программного обеспечения «Паутина», которая выявляет нарушителей и их автомобили через комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.