В Москве закроют участок Арбатско-Покровской линии

В департаменте подчеркнули, что в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии метро изменится схема движения. Для удобства пассажиров будут ходить бесплатные автобусы КМ «Пятницкое шоссе» — «Тушинская» и «Пятницкое шоссе» — «Строгино». Для них временно изменят движение автомобилей с 02:30 мск 30 апреля до 04:30 мск 9 мая. Так, часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, Митинской улицы и Мякининского проезда будут временно недоступны. По временным выделенным полосам сможет ездить только городской транспорт. На дублере Митинской и на дороге в районе Пятницкого шоссе организуют одностороннее движение.