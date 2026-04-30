Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве закроют участок Арбатско-Покровской линии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Участок Арбатско-Покровской линии московского метро между «Строгино» и «Пятницким шоссе» будет закрыт с 30 апреля по 8 мая включительно из-за строительства тоннеля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«С 30 апреля по 8 мая включительно будет закрыт участок между станциями “Строгино” и “Пятницкое шоссе” Арбатско-Покровской линии в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии», — рассказали в департаменте.

На время работ станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе» будут закрыты.

В департаменте подчеркнули, что в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии метро изменится схема движения. Для удобства пассажиров будут ходить бесплатные автобусы КМ «Пятницкое шоссе» — «Тушинская» и «Пятницкое шоссе» — «Строгино». Для них временно изменят движение автомобилей с 02:30 мск 30 апреля до 04:30 мск 9 мая. Так, часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, Митинской улицы и Мякининского проезда будут временно недоступны. По временным выделенным полосам сможет ездить только городской транспорт. На дублере Митинской и на дороге в районе Пятницкого шоссе организуют одностороннее движение.