Восстановлено движение транспорта в центре Москвы

Ранее сообщалось, что 9 мая с 5:00 до окончания мероприятия также будет закрыто движение на участке ул. Тверская (от ул. Моховая до Тверского бульвара), на ул. Моховая (от ул. Воздвиженки до ул. Тверская), на ул. Большая Никитская (от ул. Моховая до Романова пер.), на Гончарной набережной (от Гончарного пер. до Котельнической набережной), на Новой площади, на ул. Петровка (от Дмитровского пер. до Театрального проезда), на Садовнической набережной (от ул. Балчуг до Большого Устьинского моста), на ул. Садовническая (от ул. Балчуг до Большого Устьинского моста), на Старой и Болотной площадях, в Театральном, Китайгородском и Соймоновском проездах, на Москворецкой, Софийской, Раушской, Болотной, Кадашевской, Кремлевской, Котельнической, Устьинской и Подгорской набережных, на Чугунном и Большом Москворецком мостах, на Пречистенской набережной (от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда), на ул. Охотный Ряд, Волхонка, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка, а также в Ветошном, Фалеевском, 1-м и 2-м Раушских и Лубочном пер.