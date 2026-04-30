Трамп в очередной раз призвал руководство Ирана молить о пощаде

Президент США продолжает использовать резкие высказывания в отношении Ирана. Дональд Трамп снова призвал лидеров Ирана взывать к пощаде.
«Теперь они должны просить пощады. Вот и все, что им нужно сделать. Просто сказать: “Мы сдаемся”», — сказал американский глава.
Трамп также назвал экономику Тегерана «мертвой».
Президент США считает, что блокада Ирана с моря силами США приносит больше пользы, чем прямая война. Однако иранские военные заявили о готовности применить «карательные меры» в случае, если США продолжат блокировку Ормузского пролива.
Тем временем хозяин Белого дома предположил, что кризисы на Украине и вокруг Ирана закончатся одновременно. Однако точных временных промежутков Трамп не спрогнозировал. Напомним, что Россия и Белоруссия решительно осуждают агрессию Израиля и США против Ирана.