Депутаты предложили сделать парковку бесплатной в выходные во всех регионах

«Законопроектом предлагается внести изменение в часть 4 статьи 13 Федерального закона “Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, изложив ее в новой редакции, предусматривающей обязательность установления законом субъекта Российской Федерации права использования в выходные и нерабочие праздничные дни бесплатно платных парковок, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», — сообщается в пояснительной записке к проекту.