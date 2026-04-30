Трамп в очередной раз призвал руководство Ирана просить пощады

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что руководству Ирана следует просить пощады.
«Теперь им следует просить пощады. Вот и всё, что им следует сделать. Просто сказать: “Мы сдаёмся”», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.
По словам Трампа, Ирану «уже нанесено поражение».
Трамп призывал власти Ирана просить пощады, в частности, заявления прозвучали 10 марта и 6 апреля.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. Из-за безрезультатных переговоров Трамп заявил о продлении перемирия до того момента, пока Иран не представит свои предложения по урегулированию.
По данным Reuters, Трамп столкнулся с серьёзным политическим давлением в части завершения военной операции против Ирана.