Трамп в очередной раз призвал руководство Ирана просить пощады

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что руководству Ирана следует просить пощады, по его словам, стране «уже нанесено поражение».

Источник: Аргументы и факты

«Теперь им следует просить пощады. Вот и всё, что им следует сделать. Просто сказать: “Мы сдаёмся”», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.

По словам Трампа, Ирану «уже нанесено поражение».

Трамп призывал власти Ирана просить пощады, в частности, заявления прозвучали 10 марта и 6 апреля.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. Из-за безрезультатных переговоров Трамп заявил о продлении перемирия до того момента, пока Иран не представит свои предложения по урегулированию.

По данным Reuters, Трамп столкнулся с серьёзным политическим давлением в части завершения военной операции против Ирана.

