Трамп сделал громкое заявление о соглашении по Украине: Путин был готов

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер России Владимир Путин недавно был готов к заключению мирного соглашения по Украине, однако ему помешали. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
«Я думаю, что Путин был готов заключить сделку некоторое время назад; я думаю, что “некоторые люди” мешали ему заключить сделку», — сказал глава Белого дома.
Трамп не уточнил, кого именно он имеет в виду. Президент США при этом допустил, что конфликт на Украине может завершиться раньше военных действий против Ирана.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта. По ее словам, Украина находится не в том положении, чтобы выставлять свои условия России. Дипломат добавила, что Москва по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование.