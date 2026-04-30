В ОАЭ ожидают, что РФ будет среди первых стран при восстановлении турпотока

Вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма Иад Расбей подчеркнул, что сразу поток путешественников не восстановится.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россияне и граждане стран СНГ будут среди первых туристов, которые отправятся в ОАЭ после восстановления турпотока, рассчитывает вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма Иад Расбей.

«Сразу весь турпоток, конечно, не восстановится. У нас есть рынки, которые мы называем “День один”. Конечно, это будут Россия и страны СНГ», — сказал он журналистам.

Иад Расбей уверен, что «российский рынок будет первым, который вернется в Рас-эль-Хайму». «Есть ограничения на продажу пакетных туров для туроператоров, но я уверен, что, с учетом отличных отношений между нашими странами, их скоро снимут», — отметил он.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше