Против СВО, но не против наших денег: певица Манижа тихо вернулась в Москву на заработки

По данным бизнес-реестров, у Манижи Сангин (Хамраева) до сих пор действующий ИП, зарегистрированный в Белгородской области. Согласно ОКВЭД, его владелица ведёт деятельность в области исполнительских искусств. А вот товарным знаком «Манижа» владеет фирма «Симпл плэй», доля в которой принадлежит её матери, Наджибе Усмановой. Кроме того, она же является директором фонда «Силсила», который собирает деньги для мигрантов в России. Его юридический адрес совпадает с одной из квартир Хамраевых в Строгине.