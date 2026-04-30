В России начал действовать новый ГОСТ на ногтевой сервис

В России начал действовать новый государственный стандарт, регулирующий сферу ногтевого сервиса. Об этом стало известно из электронной базы Росстандарта.
Документ вступил в силу 30 апреля. ГОСТ подробно описывает порядок оказания услуг маникюра и педикюра, а также вводит новые термины и подходы к их классификации.
В ГОСТ прописана рекомендуемая продолжительность различных процедур. Так, классический маникюр должен занимать от 45 до 60 минут, моделирование ногтей с использованием геля — от 70 до 150 минут.
По новому стандарту на выравнивание натуральных ногтей отводится 70−90 минут. Процедура предполагает последовательное выполнение этапов.
