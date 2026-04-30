27 медалей завоевали нижегородцы на чемпионате и первенстве России по сумо

В Орле выступали взрослые спортсмены, борцы в возрасте до 22 и 24 лет. На счету наших земляков — 12 золотых медалей, 8 серебряных и 7 бронзовых.
Чемпионат страны собрал более 250 спортсменов из 25 регионов. Нижегородцам удалось добыть 2 золотые награды, 3 серебряные и 2 бронзовые. На высшую ступень пьедестала поднялись Эвилина Дильмухаметова и Анастасия Леонтьева. Второе место заняли Ульяна Роганова, Алина Бизяева и Екатерина Булатова. Третье — Елизавета Лукина и Наталья Есменеева. В командном зачёте сборная Нижегородчины замкнула топ-3, её опередили сумоисты из Москвы (первая позиция) и Тывы.
В первенстве России среди юниоров и юниорок до 22 лет участвовали более 200 спортсменов из 22 регионов. Медальный расклад нижегородцев — 5 + 4 + 1. Золото выиграли Эвилина Дильмухаметова, Ульяна Роганова, Алина Бизяева, Кристина Шостак и Дмитрий Домрачев. Серебро — Магдалина Зарубина, Алина Филянова, Алина Бизяева (в абсолютной весовой категории) и Максим Абрамов. Бронза — у Серафима Калюжина. В командном зачёте тройка получилась такой же, как среди взрослых: 1. Москва; 2. Республика Тыва; 3. Нижегородская область.
В заключительный, третий день медалистов выявляли юниоры и юниорки до 24 лет — тоже более 200 спортсменов из 22 регионов. Наши успехи — 5 + 1 + 4. Победительницами соревнований стали Эвилина Дильмухаметова, Алина Бизяева, Наталья Есменеева, Кристина Шостак и Екатерина Булатова. Серебро досталось Ульяне Рогановой. Бронзу привезли домой Магдалина Зарубина, Екатерина Булатова (абсолютная весовая категория), Серафим Калюжин и Максим Абрамов. Командный итог оказался таким: 1. Республика Тыва; 2. Нижегородская область; 3. Москва.
— Пятеро наших спортсменов выполнили норматив мастера спорта России. Это Алина Филянова, Кристина Шостак, Дмитрий Домрачев, Серафим Калюжин и Максим Абрамов, — сообщила корреспонденту сайта pravda-nn.ru президент Федерации сумо Нижегородской области, заслуженный мастер спорта Светлана Пантелеева.