27 медалей завоевали нижегородцы на чемпионате и первенстве России по сумо

В первенстве России среди юниоров и юниорок до 22 лет участвовали более 200 спортсменов из 22 регионов. Медальный расклад нижегородцев — 5 + 4 + 1. Золото выиграли Эвилина Дильмухаметова, Ульяна Роганова, Алина Бизяева, Кристина Шостак и Дмитрий Домрачев. Серебро — Магдалина Зарубина, Алина Филянова, Алина Бизяева (в абсолютной весовой категории) и Максим Абрамов. Бронза — у Серафима Калюжина. В командном зачёте тройка получилась такой же, как среди взрослых: 1. Москва; 2. Республика Тыва; 3. Нижегородская область.