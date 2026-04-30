Захар Прилепин планирует заключить еще один контракт

ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью РИА Новости, что планирует заключить еще один контракт с Добровольческим корпусом.
«Я планирую заключить еще один контракт с Добровольческим корпусом», — заявил Прилепин.
Он также отметил, что в условиях боевых действий это достаточно большой срок и дальнейшие планы пока не готов строить и обсуждать.
В январе 2023 года Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В ноябре 2025 года он подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО.
