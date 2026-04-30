30 июня в календаре: Международный день джаза и день пожарной охраны

Юго-западный ветер при медленно понижающемся атмосферном давлении — к продолжительному дождю. Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся. Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют — такой и урожай соберете. Если в этот день Солнце взойдет ясно — будет сухое лето, а если через тучи — дождливое. Если после дождя эхо глухое — непогода продолжится. Разорванные в лохмотья кучевые облака — к ветреной, плохой погоде. Милостивый Спас всяку душу спасает, а Зосима-Савватий пчелу бережет. Если пчелы летят на цвет, то будет из цвета плод. На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош. Если по выставке омшаника убыли в пчелах мало — будет хороший урожай гречихи, убыли много — не уродится. При растущей луне (от новолуния до полнолуния) сеют и сажают те овощи, у которых съедобная часть над землей. Если посеять петрушку и морковь, то они, по приметам, дадут хороший урожай. В последний день апреля вечером нельзя печь хлеб.