30 июня в календаре: Международный день джаза и день пожарной охраны

День чебурека День пожарной охраны России Вальпургиева ночь Международный день джаза Праздник каменной стены День веснушчатых созвездий Международный день свечника Международный день прекращения телесных наказаний День осведомлённости о синдроме Поланда День коренных малочисленных народов РФ Праздник иконы Божией Матери «Избавительница» День памяти преподобного Зосимы, игумена Соловецкого День памяти преподобного Акакия, епископа Мелитинского Буддийский праздник «Калачакры» (Дуйнхор-хурал).
Именины.
Александра, Ивана, Михаила, Фёдора.
Зосима Пчельник.
Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.
Зосима Соловецкий — святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобных. Он родился в Новгородской епархии, позже переселился в Поморье, где встретился с иноками Германом и Савватием. В 1436 году они вместе построили келью на Соловецком острове. Вскоре к Зосиме стали стекаться ученики, которые построили здесь храм и обитель — знаменитый Соловецкий монастырь.
И Зосима, и Савватий считаются покровителями пчел и заступниками пчеловодов. К дню Зосимы, как и к Пудову дню, приурочивали вывоз ульев на пасеки. В это время посреди пасеки ставили стол, покрытый чистой скатертью, на него выкладывали хлеб и соль, богоявленскую воду и оставшуюся от пасхальной утрени свечу. После этого молились Зосиме и Савватию и обходили вокруг пасеки с зажженной свечой, окропляя территорию освященной водой. При этом приговаривали: «Рой роится — Зосима веселится».
Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой хлеб пошла пчела — тот на зерно будет хорош». Смотрели также, как пчелы пережили зиму: «Мало убыли в пчелах — к урожаю гречихи».
Пчел в народе очень почитали. О них сложено множество поговорок: «Без пчелы (то есть без воска) поп и обедни не служит»; «Мала-мала пчелка, а побольше великого знает»; «Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить»; «Для хорошего пчеловода нет плохого года»; «Доброго человека и пчела не жалит».
В этот день считалось хорошим делом отведать меда. На Руси, кстати, его ели не только в чистом виде, но и готовили с ним всевозможные блюда. Мед добавляли даже в кушанья из мяса, птицы и рыбы. Большой популярностью пользовались свинина или утка, запеченные в меду. Не меньше любили и медовуху — напиток из меда и пряностей.
События.
311 год — Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство.
1472 год — заложен Успенский собор Московского Кремля.
1722 год — впервые упомянута игра бильярд.
1789 год — состоялась церемония инаугурации первого президента США.
1812 год — Луизиана стала штатом США.
1893 год — основан город Новосибирск.
1909 год — в Санкт-Петербурге основана первая российская скаутская организация.
1945 год — советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.
1971 год — состоялось открытие Большого Московского государственного цирка на Ленинских горах.
1979 год — впервые со времени возникновения государства Израиль его судно прошло через Суэцкий канал.
1980 год — коронация королевы Нидерландов Беатрикс.
1990 год — началось вещание первой в России коммерческой радиостанции «Европа плюс» (18+).
1993 год — в Женеве объявлено, что технология Всемирной паутины будет для всех бесплатной.
2002 год — в Обнинске окончательно остановлен реактор первой в мире атомной электростанции.
2008 год — российские учёные подтвердили, что найденные под Екатеринбургом останки двух тел принадлежат детям Николая II Алексею и Анастасии, убитым в 1918 году.
2019 год — 85-летний император Японии Акихито отрёкся от престола.
2021 год — в результате давки в Израиле погибло 45 человек.
В этот день родились.
Луиза Лотарингская-Водемон (1553 — 1601 г.), королева Франции (1575−1589), супруга Генриха III Валуа.
Карл Фридрих Гаусс (1777 — 1855 г.), немецкий математик, физик и астроном.
Эйген Блейлер (1857 — 1939 г.), швейцарский психиатр, выделил шизофрению как самостоятельное заболевание.
Франц Легар (1870 — 1948 г.), венгерский и австрийский композитор и дирижер.
Ярослав Гашек (1883 — 1923 г.), чешский писатель-сатирик.
Иоахим фон Риббентроп (1893 — 1946 г.), немецкий политик, министр иностранных дел Германии (1938−1945).
Сергей Никольский (1905 — 2012 г.), советский и российский математик, академик.
Берт Янг (1940 — 2023 г.), американский актёр кино и телевидения.
Бобби Ви (1943 — 2016 г.), американский поп-певец.
Александр Товстоногов (1944 — 2002 г.), советский и российский театральный режиссёр, актёр театра и кино.
Карл XVI Густаф (1946 г.), король Швеции.
Рафаэль Циталашвили (1949 —2011), один из ведущих иллюзионистов России, заслуженный артист РФ.
Сергей Шахрай (1956 г.), российский политик и государственный деятель, правовед, один из авторов Конституции РФ.
Николай Фоменко (1962 г.), советский и российский актёр, сценарист, автор песен, музыкант, певец, радио— и телеведущий.
Филипп Киркоров (1967 г.), советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, Народный артист России.
Андрей Губин (1974 г.), российский эстрадный певец, музыкант, автор песен.
Народные приметы.
Юго-западный ветер при медленно понижающемся атмосферном давлении — к продолжительному дождю. Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся. Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют — такой и урожай соберете. Если в этот день Солнце взойдет ясно — будет сухое лето, а если через тучи — дождливое. Если после дождя эхо глухое — непогода продолжится. Разорванные в лохмотья кучевые облака — к ветреной, плохой погоде. Милостивый Спас всяку душу спасает, а Зосима-Савватий пчелу бережет. Если пчелы летят на цвет, то будет из цвета плод. На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош. Если по выставке омшаника убыли в пчелах мало — будет хороший урожай гречихи, убыли много — не уродится. При растущей луне (от новолуния до полнолуния) сеют и сажают те овощи, у которых съедобная часть над землей. Если посеять петрушку и морковь, то они, по приметам, дадут хороший урожай. В последний день апреля вечером нельзя печь хлеб.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
