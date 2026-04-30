30 июня в календаре: Международный день джаза и день пожарной охраны

В 1945 году советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.

Источник: AmurMedia

Какой сегодня праздник.

День чебурека День пожарной охраны России Вальпургиева ночь Международный день джаза Праздник каменной стены День веснушчатых созвездий Международный день свечника Международный день прекращения телесных наказаний День осведомлённости о синдроме Поланда День коренных малочисленных народов РФ Праздник иконы Божией Матери «Избавительница» День памяти преподобного Зосимы, игумена Соловецкого День памяти преподобного Акакия, епископа Мелитинского Буддийский праздник «Калачакры» (Дуйнхор-хурал).

Именины.

Александра, Ивана, Михаила, Фёдора.

Зосима Пчельник.

Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.

Зосима Соловецкий — святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобных. Он родился в Новгородской епархии, позже переселился в Поморье, где встретился с иноками Германом и Савватием. В 1436 году они вместе построили келью на Соловецком острове. Вскоре к Зосиме стали стекаться ученики, которые построили здесь храм и обитель — знаменитый Соловецкий монастырь.

И Зосима, и Савватий считаются покровителями пчел и заступниками пчеловодов. К дню Зосимы, как и к Пудову дню, приурочивали вывоз ульев на пасеки. В это время посреди пасеки ставили стол, покрытый чистой скатертью, на него выкладывали хлеб и соль, богоявленскую воду и оставшуюся от пасхальной утрени свечу. После этого молились Зосиме и Савватию и обходили вокруг пасеки с зажженной свечой, окропляя территорию освященной водой. При этом приговаривали: «Рой роится — Зосима веселится».

Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой хлеб пошла пчела — тот на зерно будет хорош». Смотрели также, как пчелы пережили зиму: «Мало убыли в пчелах — к урожаю гречихи».

Пчел в народе очень почитали. О них сложено множество поговорок: «Без пчелы (то есть без воска) поп и обедни не служит»; «Мала-мала пчелка, а побольше великого знает»; «Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить»; «Для хорошего пчеловода нет плохого года»; «Доброго человека и пчела не жалит».

В этот день считалось хорошим делом отведать меда. На Руси, кстати, его ели не только в чистом виде, но и готовили с ним всевозможные блюда. Мед добавляли даже в кушанья из мяса, птицы и рыбы. Большой популярностью пользовались свинина или утка, запеченные в меду. Не меньше любили и медовуху — напиток из меда и пряностей.

События.

311 год — Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство.

1472 год — заложен Успенский собор Московского Кремля.

1722 год — впервые упомянута игра бильярд.

1789 год — состоялась церемония инаугурации первого президента США.

1812 год — Луизиана стала штатом США.

1893 год — основан город Новосибирск.

1909 год — в Санкт-Петербурге основана первая российская скаутская организация.

1945 год — советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.

1971 год — состоялось открытие Большого Московского государственного цирка на Ленинских горах.

1979 год — впервые со времени возникновения государства Израиль его судно прошло через Суэцкий канал.

1980 год — коронация королевы Нидерландов Беатрикс.

1990 год — началось вещание первой в России коммерческой радиостанции «Европа плюс» (18+).

1993 год — в Женеве объявлено, что технология Всемирной паутины будет для всех бесплатной.

2002 год — в Обнинске окончательно остановлен реактор первой в мире атомной электростанции.

2008 год — российские учёные подтвердили, что найденные под Екатеринбургом останки двух тел принадлежат детям Николая II Алексею и Анастасии, убитым в 1918 году.

2019 год — 85-летний император Японии Акихито отрёкся от престола.

2021 год — в результате давки в Израиле погибло 45 человек.

В этот день родились.

Луиза Лотарингская-Водемон (1553 — 1601 г.), королева Франции (1575−1589), супруга Генриха III Валуа.

Карл Фридрих Гаусс (1777 — 1855 г.), немецкий математик, физик и астроном.

Эйген Блейлер (1857 — 1939 г.), швейцарский психиатр, выделил шизофрению как самостоятельное заболевание.

Франц Легар (1870 — 1948 г.), венгерский и австрийский композитор и дирижер.

Ярослав Гашек (1883 — 1923 г.), чешский писатель-сатирик.

Иоахим фон Риббентроп (1893 — 1946 г.), немецкий политик, министр иностранных дел Германии (1938−1945).

Сергей Никольский (1905 — 2012 г.), советский и российский математик, академик.

Берт Янг (1940 — 2023 г.), американский актёр кино и телевидения.

Бобби Ви (1943 — 2016 г.), американский поп-певец.

Александр Товстоногов (1944 — 2002 г.), советский и российский театральный режиссёр, актёр театра и кино.

Карл XVI Густаф (1946 г.), король Швеции.

Рафаэль Циталашвили (1949 —2011), один из ведущих иллюзионистов России, заслуженный артист РФ.

Сергей Шахрай (1956 г.), российский политик и государственный деятель, правовед, один из авторов Конституции РФ.

Николай Фоменко (1962 г.), советский и российский актёр, сценарист, автор песен, музыкант, певец, радио— и телеведущий.

Филипп Киркоров (1967 г.), советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, Народный артист России.

Андрей Губин (1974 г.), российский эстрадный певец, музыкант, автор песен.

Народные приметы.

Юго-западный ветер при медленно понижающемся атмосферном давлении — к продолжительному дождю. Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся. Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют — такой и урожай соберете. Если в этот день Солнце взойдет ясно — будет сухое лето, а если через тучи — дождливое. Если после дождя эхо глухое — непогода продолжится. Разорванные в лохмотья кучевые облака — к ветреной, плохой погоде. Милостивый Спас всяку душу спасает, а Зосима-Савватий пчелу бережет. Если пчелы летят на цвет, то будет из цвета плод. На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош. Если по выставке омшаника убыли в пчелах мало — будет хороший урожай гречихи, убыли много — не уродится. При растущей луне (от новолуния до полнолуния) сеют и сажают те овощи, у которых съедобная часть над землей. Если посеять петрушку и морковь, то они, по приметам, дадут хороший урожай. В последний день апреля вечером нельзя печь хлеб.

По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.

18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше