В Москве временно закроют четыре станции синей ветки метро

В Москве с 30 апреля по 8 мая закроется участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе», сообщили в пресс-службе городского дептранса.
Это связано со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии.
«Станции “Мякинино”, “Волоколамская”, “Митино” и “Пятницкое шоссе” будут закрыты. Тоннель будут прокладывать вблизи действующего участка синей линии. Для безопасности поездок необходимо ограничить движение в зоне проведения работ», — сказано в сообщении.
Будут введены бесплатные автобусы КМ1 и КМ2 (компенсационные маршруты).
Строящаяся Рублево-Архангельская линия соединит «Москва-Сити» и подмосковный Красногорск и улучшит транспортную доступность для более чем миллиона жителей. Первый участок от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева» должен открыться в 2026 году.
