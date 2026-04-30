«Хорошие шансы»: Трамп рассказал, когда может состояться высадка астронавтов на Луну

Трамп допустил высадку астронавтов на Луну до 2029 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности высадки американских астронавтов на Луну до 2029 года. Об этом он сообщил во время встречи в Овальном кабинете с экипажем лунной миссии «Артемида-2».

«У нас хорошие шансы», — сказал глава Белого дома и уточнил, что работы в этом направлении идут с опережением графика.

В свою очередь глава NASA Джаред Айзекман отметил, что следующий запуск «Артемиды-3» запланирован на 2027 год. По его словам, в 2028 году предусмотрены как минимум две возможности для высадки астронавтов на поверхность Луны.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 7 апреля корабль «Орион» с четырьмя астронавтами на борту совершил облет Луны в рамках миссии «Артемида-2». Во время полета корабль установил новый рекорд для дальности полета человека от Земли. Экипаж приземлился 11 апреля в Тихом океане.

