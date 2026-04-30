Переход к независимой системе: ректоры вузов рассказали о новых условиях приема абитуриентов

29 апреля ректоры российских вузов рассказали об условиях приема абитуриентов, сроках подачи необходимых документов, льготах, квотах и целевом наборе на 2026/2027 учебный год.
Сегодня ведущие университеты страны участвуют в пилотном проекте новой модели высшего образования в РФ. Его главная цель — переход от бакалавриата и магистратуры к единому уровню «высшее образование», которое станет независимой системой, адаптированной к потребностям рынка труда.
При этом условия для поступления в вузы практически не меняются — зачислять будут по результатам ЕГЭ.
— С 2026 года физика становится обязательным экзаменом для 25 специальностей инженерной области, — сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук. — Историю могут установить обязательной по желанию вуза по 43 специальностям. В 2027 году при поступлении на педагогическое направление абитуриентам предстоит сдавать профильные предметы. То есть если это учитель физики, то обязательно на ЕГЭ сдавать этот предмет.
Кроме того, по словам Омельчука, с этого года выпускники школ могут подавать документы через сайт госуслуг. Такая система, по его словам, станет более прозрачной и понятной для абитуриентов, избавив их от постоянной проверки результатов приема на сайтах университетов.
Также сегодня многие вузы страны помогают школьникам определиться с направлениями для обучения.
— В нашем университете есть программа профессиональной навигации, которая помогает ребятам определиться с одним из важнейших выборов в жизни, — отметила ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» Алевтина Черникова. — В 2025 году программу прошли более 400 тысяч российских и иностранных школьников.
Алевтина Черникова добавила, что за последние несколько лет приемные кампании заметили определенные тенденции среди российских абитуриентов.
— Вырос интерес к инженерным и техническим специальностям со стороны абитуриентов. Приходят достаточно хорошо подготовленные целеустремленные молодые люди, — отметила она.
В связи с этим в Российском государственном социальном университете появились новые специальности.
— Новые программы у нас вводятся ежегодно в соответствии с запросами рынка труда и на основе анализа наиболее востребованных специальностей, — сказала проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская. — В следующем году у нас появится направление «Специалист по комплексной реабилитации». Также в РГСУ разработаны образовательные программы «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Оператор информационных систем» и «Медицинский администратор».
Поддержку для поступления в столичные вузы регулярно оказывает правительство Москвы. В городе работает целый спектр проектов, рассчитанный на старшеклассников, студентов и выпускников вузов.
Для будущих абитуриентов доступны профориентация с экскурсиями по технопаркам, образовательные проекты для развития универсальных навыков, стажировки в компаниях и тематические конкурсы.
При этом победа в некоторых состязаниях для школьников дает участникам дополнительные баллы к ЕГЭ. Среди них — «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал». В ходе конкурса одиннадцатиклассники могут проверить свои теоретические знания и практические умения по программам общего образования. Победители и призеры проекта могут получить до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении более чем в 30 вузов.
В этом году Москва делает упор на культуру и искусство. Например, в столице запустила программу поддержки молодых талантов. Теперь выпускники 11-х классов и колледжей искусств могут подать заявку на получение гранта мэра Москвы для оплаты обучения в вузах по творческим профессиям. Будущий абитуриент может выбрать одно из пяти направлений: «Архитектура», «Музыка», «Живопись», «Хореография» и «Кино». При этом гранты предоставляются кандидатам, уже зарекомендовавшим себя в сфере культуры и искусства, но не поступившим из-за нехватки баллов на ЕГЭ или творческом испытании.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Татьяна Плотникова, заместитель председателя МГО Общероссийского профсоюза образования:
— В Москве созданы все условия для того, чтобы подача документов в вузы была простой и прозрачной. Особенно сейчас, когда все это можно сделать через портал госуслуг. При этом сотрудники столичных университетов всегда готовы пойти навстречу и помочь с любыми вопросами. Отдельный плюс — помощь в подготовке к ЕГЭ в некоторых вузах. Ведь многие переживают перед экзаменами.
СПРАВКА.
Приемная кампания в вузы России в 2026 году начнется 20 июня. В большинстве учебных заведений абитуриентам, поступающим по результатам ЕГЭ, без творческого испытания, необходимо подать документы до 25 июля. Более точные сроки необходимо уточнять на сайте вуза. Издание приказов о зачислении на основном этапе (бюджет) начинается с 7 августа.