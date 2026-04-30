Переход к независимой системе: ректоры вузов рассказали о новых условиях приема абитуриентов

В этом году Москва делает упор на культуру и искусство. Например, в столице запустила программу поддержки молодых талантов. Теперь выпускники 11-х классов и колледжей искусств могут подать заявку на получение гранта мэра Москвы для оплаты обучения в вузах по творческим профессиям. Будущий абитуриент может выбрать одно из пяти направлений: «Архитектура», «Музыка», «Живопись», «Хореография» и «Кино». При этом гранты предоставляются кандидатам, уже зарекомендовавшим себя в сфере культуры и искусства, но не поступившим из-за нехватки баллов на ЕГЭ или творческом испытании.