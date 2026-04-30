«Душа в душу»: Егор Беров вывел в свет 21-летнюю жену Анну Панкратову

В среду, 29 апреля, состоялась московская премьера фильма «Кукла», который снял режиссер и актер Егор Бероев. В кинотеатр он прибыл с молодой женой Анной Панкратовой, которая снялась в этой картине.

Со сцены артист отметил работу начинающей актрисы, поблагодарив ее за отдачу. В своей речи Бероев впервые назвал ее женой.

— Я благодарю главную героиню Анну Панкратову за ее талант, профессионализм, за все то настоящее, что ты привнесла в свою работу. Я благодарю Аню, мою жену, за то, что она прошла этот путь со мной рядом, душа в душу, поддерживая меня, веря в меня. Спасибо тебе, — заявил он, передает StarHit.

На премьере Панкратова появилась в свободном наряде, что только подогрело слухи о ее беременности. Источники издания утверждают, что супругов видели в медицинском центре, где они сдавали анализы.

Однако пара пока никак не комментируют эту информацию.

Ранее Егор Бероев высказался о его браке с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Он отметил, что подобные заявления основаны на слухах и подчеркнул, что сам не делал официальных подтверждений.

Также артист рассказал о его расставании с актрисой Ксенией Алферовой. По словам Бероева, он ушел из семьи еще в 2022 году, объяснив это накопившимися разногласиями и невозможностью продолжать совместную жизнь.