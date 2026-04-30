В Госдуме предложили ввести дополнительные дни для сдачи ЕГЭ в Туапсе

Парламентарий напомнил, что для школьников из приграничных регионов (Белгородской, Брянской и Курской областях) введены особые условия сдачи ЕГЭ: Минпросвещения РФ и Рособрнадзор установили дополнительные дни для сдачи экзаменов по русскому языку (4 и 5 июня) и математике (8 и 9 июня).
Кроме того, выпускники приграничья имеют право не сдавать ЕГЭ вовсе — они могут поступить в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний, а итоговую аттестацию в школе пройти в форме государственного выпускного экзамена или промежуточной аттестации.
«За апрель 2026 года Туапсинский округ пережил несколько атак. Уже ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Каждый день дети просыпаются под звуки сирен и взрывов, едут в школу мимо сгоревших домов. При этом в Краснодарском крае не действуют те льготы, которые предоставлены Белгородской, Брянской, Курской областям. Я предлагаю распространить действие приказа Минпросвещения и Рособрнадзора о дополнительных днях сдачи ЕГЭ на школы Туапсе и Туапсинского района», — сказал Панеш.
Он также предложил предоставить выпускникам данного округа право выбора формы итоговой аттестации: сдавать ЕГЭ на общих основаниях, сдать государственный выпускной экзамен в своей школе — по аналогии с приграничными регионами.
«Следует предусмотреть для выпускников, чьи школы пострадали от атак или находились в зоне ЧС, возможность поступления в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний, а не только по баллам ЕГЭ. Также важно поручить министерству просвещения и Рособрнадзору провести мониторинг психологического состояния выпускников в регионах, пострадавших от атак БПЛА (не только приграничные, но и Кубань, Крым, Ростовская область), и разработать единый порядок поддержки», — сказал депутат.
Панеш считает, что необходимо ввести для школьников и учителей пострадавших территорий дополнительные психологические консультации и программу снижения тревожности перед экзаменами — за счет федерального бюджета.
Во вторник оперштаб Кубани сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, открытое горение ликвидировано. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня.