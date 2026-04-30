В России могут расширить меры по взысканию алиментов: как будут искать должников

В России предложили усилить меры по взысканию алиментов, включая использование камер дорожного наблюдения для розыска автомобилей должников. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ.
Отдельно в отчете СП указывается на низкую эффективность розыска имущества должников из-за отсутствия оперативных данных о перемещении транспортных средств.
В этой связи предлагается наладить обмен данными между МВД и ФССП и предоставить доступ к системе «Паутина». Она позволяет отслеживать автомобили через комплексы фото- и видеофиксации нарушений.
Среди предложений — подготовка изменений в закон «Об исполнительном производстве». Они позволят проводить исполнительные действия не только в рабочее время, но и в выходные дни, а также в ночные часы.
Ранее KP.RU сообщал, что с мая 2025 года в России начал работать реестр должников по алиментам. Гражданин останется в списке, пока полностью не выплатит долг. Любой желающий сможет получить информацию о должниках из открытого реестра.