Приемная дочь актёра Фалька Жаклин покончила с собой в Лос-Анджелесе

Ушла из жизни приемная дочь Питера Фалька, актера телесериала «Коломбо». Жаклин Фальк было 60 лет. Об этом сообщает издание TMZ.
Трагедия произошла в понедельник, 27 апреля, в доме Жаклин Фальк в Лос-Анджелесе. По данным издания, Жаклин Фальк совершила суицид.
Фальк был женат на Элис Мэйо — однокурснице по Сиракузскому университету — с 1960 по 1976 год, и они удочерили Кэтрин и Жаклин. Затем, в 1977 году, он женился на Шире Дениз — частой гостье в «Коломбо». Знаменитый актер умер в 2011 году в Лос-Анджелесе от болезни Альцгеймера.
Образ Коломбо создал именно Фальк: он заменил студийный костюм на собственный потрепанный плащ, а машину — на старый «Пежо 403» 1959 года из гаража Universal. Актер добавил напев из детства, собаку-бассета по кличке Собака, жену и многочисленных родственников, к советам которых детектив постоянно прислушивался.
