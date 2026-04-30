Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приемная дочь актёра Фалька Жаклин покончила с собой в Лос-Анджелесе

Жаклин Фальк умерла в возрасте 60 лет.

Источник: Комсомольская правда

Ушла из жизни приемная дочь Питера Фалька, актера телесериала «Коломбо». Жаклин Фальк было 60 лет. Об этом сообщает издание TMZ.

Трагедия произошла в понедельник, 27 апреля, в доме Жаклин Фальк в Лос-Анджелесе. По данным издания, Жаклин Фальк совершила суицид.

Фальк был женат на Элис Мэйо — однокурснице по Сиракузскому университету — с 1960 по 1976 год, и они удочерили Кэтрин и Жаклин. Затем, в 1977 году, он женился на Шире Дениз — частой гостье в «Коломбо». Знаменитый актер умер в 2011 году в Лос-Анджелесе от болезни Альцгеймера.

Образ Коломбо создал именно Фальк: он заменил студийный костюм на собственный потрепанный плащ, а машину — на старый «Пежо 403» 1959 года из гаража Universal. Актер добавил напев из детства, собаку-бассета по кличке Собака, жену и многочисленных родственников, к советам которых детектив постоянно прислушивался.

