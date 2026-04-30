Купите домой огнетушитель! Пусть будет, на всякий пожарный

30 апреля в России поздравляют с профессиональным праздником огнеборцев: это День пожарной охраны России. А уже 4 мая их можно поздравлять вторично: это Международный день пожарных.
Наши поздравления еще накануне приняли пожарные спецчасти по тушению крупных пожаров № 32, с которой редакцию «Вечерняя Москва» уже несколько лет связывает дружба. Тут всегда рады гостям, в том числе юнкорам редакции. Только испытав на себе, как непросто носить снаряжение (вместе с баллонами кислорода оно «тянет» на 45 кило), проходя испытание огнем, рискуя, — люди начинают понимать, что это за служба.
— Пожарные всегда дают ребятам напутствие: скажите родителям, что дома надо иметь огнетушитель, — говорит инспектор отдела службы и подготовки, капитан Мария Шаверина.
По счастью, 29 апреля с утра никаких ЧП не возникло. Но как-то во время экскурсии при нас сработала сирена. За считаные секунды пожарный расчет пришел в боевую готовность, а затем… как растворился, скрывшись за воротами.
…Машины-красавицы, отдыхающие в гараже, поблескивают блестящими боками. Лестницы, насосы, пожарные рукава, пилы, крючья…. Пожарный Илья Фастов за время работы в спецчасти освоил и навыки экскурсовода. Он решил стать пожарным еще подростком:
— У приятеля выпала из рук паяльная лампа, бензин разлился, загорелся, а за ним вспыхнула и одежда друга. Мне удалось сбить пламя какими-то тряпками. Было страшно, но эта борьба захватила, и я понял, кем хочу стать….
Святая святых спецчасти — корпус, где пожарные отрабатывают профессиональные навыки. Тепловая камера с тренажерами нагревается до 30 градусов. Когда на тебе тяжеленная амуниция — это испытание. После «разогрева» бойцов, а то и гостей, ждет полоса препятствий в «задымленном» помещении, из которого в условиях отсутствия видимости и под имитацию криков пострадавших ты должен найти выход. Надо помнить, что пожар никому не прощает ошибок.
…У них бывает до 20 выездов в сутки. Говорить о подвигах ребята не любят. Но общее их кредо Илья выдал:
— На пожаре о себе не думаешь. Желание одно — спасти людей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Осинин, подполковник внутренней службы, начальник спецчасти № 32:
— Наше сотрудничество с юными корреспондентами началось в 2015 году, когда в рамках фестиваля «Созвездие мужества» была введена номинация «чрезвычайный юнкор». Задача МЧС России — научить детей безопасному поведению.