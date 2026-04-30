Боец с позывным «Турист» рассказал о первом бое и уроках мужества для своих дочерей

Но настоящий момент истины наступил в одном из самых тяжелых боев. Противник пошел на прорыв позиций. Ситуация накалилась до предела. И тогда замполит «Турист» принял решение, которое могло стоить ему жизни. Он выбежал на открытое пространство и начал работать из гранатомета. Сначала из реактивной штурмовой гранаты (РШГ), потом — из «Шмеля». Товарищи прикрывали его плотным огнем из автоматов, не давая противнику высунуться. В те минуты было уничтожено до пяти военнослужащих ВСУ. Прорыв сорвался. Перелом в бою наступил. За этот подвиг он был удостоен государственной награды — ордена «Мужества».