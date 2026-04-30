Боец с позывным «Турист» рассказал о первом бое и уроках мужества для своих дочерей

Заместитель командира штурмового отряда 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Турист» рассказал о первом бое и уроках мужества для своих дочерей.
Жизнь «Туриста» до октября 2022 года была самой обычной. Тринадцать лет он стоял у сварочного аппарата на заводе, варил металл, строил будущее для семьи. Когда Верховный Главнокомандующий объявил частичную мобилизацию, повестка пришла именно ему — по всем критериям он подходил идеально.
27 октября он ушел на фронт. Начинал с должности командира взвода. Особенно запомнился первый бой. Тогда у него в подчинении было всего десять человек. Задача — выдвинуться и закрепиться на рубеже в одном из населенных пунктов. Взвод овладел опорным пунктом противника и закрепился.
Из командира взвода «Туриста» поставили заместителем командира роты по военно-политической работе. А потом — выше, в штурмовой отряд.
Но настоящий момент истины наступил в одном из самых тяжелых боев. Противник пошел на прорыв позиций. Ситуация накалилась до предела. И тогда замполит «Турист» принял решение, которое могло стоить ему жизни. Он выбежал на открытое пространство и начал работать из гранатомета. Сначала из реактивной штурмовой гранаты (РШГ), потом — из «Шмеля». Товарищи прикрывали его плотным огнем из автоматов, не давая противнику высунуться. В те минуты было уничтожено до пяти военнослужащих ВСУ. Прорыв сорвался. Перелом в бою наступил. За этот подвиг он был удостоен государственной награды — ордена «Мужества».
— Любой командир должен быть примером, — объясняет он. — Когда солдаты видят, что командир с ними, в одной траншее, работает плечом к плечу — у них появляется уверенность и мотивация.
Дома его ждут жена и две дочери. Когда «Турист» приезжает в отпуск, то приходит в школу, проводит уроки мужества. Говорит о любви к Родине, о том, зачем мы выполняем задачи СВО, почему это важно. Дочери гордятся. И это, пожалуй, одна из главных для него наград.
Кроме ордена «Мужества» у «Туриста», медали «Участника специальной военной операции», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степеней. Есть и память о срочной службе — медаль «90 лет пограничных войск». Он служил на границе еще до СВО.