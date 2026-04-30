Звук, которого не слышно, но тело реагирует: Инфразвук связали со стрессом

А ранее жительница Великобритании заявила, что стандартные когнитивные тесты могут не выявить начальные изменения на фоне деменции. Такой вывод стал результатом случая с её мужем, бывшим юристом и судьёй. Его острый ум и умение общаться помогли скрыть первые симптомы болезни. Но после семидесяти лет он резко изменился. Позже у него начались проблемы с памятью: однажды он забыл о подарке. В день визита к врачу Тони успешно прошёл тесты на когнитивные способности и память, однако дальнейшее обследование показало болезнь Альцгеймера.