Трамп заявил, что США рассматривают вывод части войск из Германии

Президент США пообещал скорое решение по выводу войск из Германии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность сокращения численности американского военного контингента, размещенного в Германии. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Соединенные Штаты изучают возможность сокращения численности войск в Германии, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время», — уточнил американский лидер.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что с самого начала сомневался в целесообразности военной операции США против Ирана. Он уточнил, что лично уведомил Трампа о своей позиции.

В свою очередь Трамп раскритиковал слова Мерца о иранской ядерной программе. По его словам, немецкий лидер не имеет никакого представления о том, о чем рассуждает. Глава Белого дома указал на экономические и иные внутренние проблемы Германии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше