Трамп заявил, что США рассматривают вывод части войск из Германии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность сокращения численности американского военного контингента, размещенного в Германии. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
«Соединенные Штаты изучают возможность сокращения численности войск в Германии, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время», — уточнил американский лидер.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что с самого начала сомневался в целесообразности военной операции США против Ирана. Он уточнил, что лично уведомил Трампа о своей позиции.
В свою очередь Трамп раскритиковал слова Мерца о иранской ядерной программе. По его словам, немецкий лидер не имеет никакого представления о том, о чем рассуждает. Глава Белого дома указал на экономические и иные внутренние проблемы Германии.