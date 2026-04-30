МИД: некие силы в Британии и Франции изучали передачу Украине элементов ЯО

В Британии и Франции рассматривали инициативу о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Источник: Аргументы и факты

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что в Британии и Франции рассматривали инициативу о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия.

«Вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьёз рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение ДНЯО идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия», — сказал он в ходе своего выступления на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, в ходе конференции глава делегации РФ отверг высказывания о том, что Российская Федерация якобы рассматривает возможность применить ЯО на Украине. Он назвал подобные слова спекуляциями.

«Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчёт того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением. Очевидно, что это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии», — сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что РФ не заинтересована в эскалации напряжённости и предпринимает усилия для недопущения любой военной конфронтации между ядерными странами. По словам Белоусова, в интересах Российской Федерации, чтоб ядерное оружие не было когда-либо использовано.

Он рассказал, что передача Украине элементов ЯО переходит все границы.

«Современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения», — заявил Белоусов и отметил, что ДНЯО подвергается серьёзным испытаниям на прочность.

Он напомнил, что РФ полностью выполняет обязательства по данному соглашению, выступая за его дальнейшее укрепление. При этом Российская Федерация не согласна с попытками навязать ядерным странам отказ от ЯО.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны Запада провоцируют гонку ядерного оружия.

