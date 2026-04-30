В Приморье девятиклассники досрочно сдали ОГЭ

В Приморском крае подвели итоги первых экзаменов досрочного периода ГИА-9. В аттестации участвовали 19 девятиклассников — 17 сдавали ОГЭ, двое — ГВЭ. Уже известны результаты по математике, русскому языку, информатике и обществознанию. Информатику выбрали трое ребят, обществознание — восемь. Все участники успешно справились с заданиями. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Досрочный период создан для тех, кто по уважительным причинам не может сдавать экзамены в основные сроки. И первые результаты показывают, что ребята серьезно готовились. Следующие экзамены пройдут 6 мая.
«По всем предметам участники успешно справились с экзаменационными заданиями», — сообщили в министерстве образования Приморья.