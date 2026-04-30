В ГД рассказали, почему в России пока не будет программы туристического кешбэка

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Федеральный бюджет сейчас не предусматривает расходы на туристический кешбэк, планов вновь запускать эту программу пока нет, так как спрос на поездки по стране и так превышает предложение. Об этом заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).
Депутат отметил, что туристический кешбэк хорошо зарекомендовал себя после пандемии и, в частности, помог увеличить спрос на путешествия по России, но сейчас такой вопрос не стоит.
«На сегодняшний день в бюджете у нас не запланированы расходы на кешбэк. Сам механизм является хорошим мотиватором повышения спроса. Но у нас в стране спрос [на туристические услуги] и так превышает предложение в несколько раз. Из-за того, что спрос высокий, а предложение ограниченное, у нас есть понимание, откуда появляется спекулятивная цена», — сказал Тарбаев.
Как подчеркнул парламентарий, владельцы отелей понимают, что туристы «никуда не денутся», и задирают цены в два и более раз. В результате есть и люди, готовые платить повышенную цену за туристический продукт, и те, кто не может себе этого позволить. Отсюда и появляется «негативный фон, что в стране невозможно путешествовать», отметил депутат. По словам Тарбаева, главной целью сейчас является не повышение спроса, а создание предложения. «Мы выступаем за то, чтобы потратить все наши возможности, время и ресурсы, чтобы подтолкнуть бизнес к созданию предложения — это места размещения, инфраструктурные объекты, точки развлечения, музеи и все остальное», — перечислил депутат.
При этом Тарбаев считает возможным рассмотреть «точечное введение» туристического кешбэка для отдельных социально незащищенных групп граждан — например, для детей, инвалидов, пенсионеров и так далее. Но такие инициативы надо будет подробно прорабатывать с Министерством экономического развития РФ, добавил депутат.
О туристическом кешбэке.
Программа туристического кешбэка действовала в России в 2020—2022 годах. Граждане могли сэкономить на поездках по России, вернув до 20% суммы, потраченной на стоимость путевки или проживания. Компенсации выплачивались туристам дважды в год в период межсезонья, чтобы стимулировать туристическую активность в стране.
Кроме того, с 2021 по 2022 годы в России действовал детский туристический кешбэк: родители могли вернуть 50% от стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей.