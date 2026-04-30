НИУ ВШЭ: более 90% юристов против передачи ИИ прав на судебное решение

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Подавляющее большинство юристов выступают против передачи искусственному интеллекту решения права выносить судебное решение. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ, которое было предоставлено ТАСС.
Согласно исследованию, почти 74% опрошенных не готовы доверить ИИ рассмотрение собственного дела, а почти 90% респондентов считают, что окончательное судебное решение всегда должен принимать человек. «Таким образом, даже при общем принятии технологий сохраняется принципиальное ограничение, выражающееся в понимании, что ИИ допустим как вспомогательный механизм, но не как субъект правоприменения», — говорится в исследовании.
Вместе с тем большая часть опрошенных юристов поддерживает общее внедрение искусственного интеллекта в судебную систему. «42% выступают за, еще 40% относятся нейтрально, а около 20% — скорее не поддерживают», — пояснили сотрудники НИУ ВШЭ.
Эксперты подчеркнули, что юристы, не поддерживающие искусственный интеллект, обосновывают свою позицию рисками и недоработками технологии. «Сдержанность юристов обусловлена не только технологическими ограничениями, хотя 70% опрошенных отмечают потребность в разработке отечественных решений. Среди ключевых факторов большинство выделяет неспособность ИИ учитывать морально-этические аспекты в полной мере, риски утраты человеческого контроля, отсутствие проработанного регулирования», — отмечается в документе.
НИУ ВШЭ провели исследование, которое направлено на сбор экспертных мнений о возможности и целесообразности использования искусственного интеллекта в сфере правосудия. Опрос охватил более 450 респондентов, включая практикующих и опытных юристов.