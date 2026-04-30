НИУ ВШЭ: более 90% юристов против передачи ИИ прав на судебное решение

Согласно исследованию, почти 74% опрошенных не готовы доверить ИИ рассмотрение собственного дела, а почти 90% респондентов считают, что окончательное судебное решение всегда должен принимать человек. «Таким образом, даже при общем принятии технологий сохраняется принципиальное ограничение, выражающееся в понимании, что ИИ допустим как вспомогательный механизм, но не как субъект правоприменения», — говорится в исследовании.