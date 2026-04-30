Посольству в Париже разрешили посетить задержанную россиянку Анну Новикову

Россиянка Анна Новикова была задержана 17 ноября 2025 года по подозрению в шпионаже.

Источник: Комсомольская правда

Российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что посольству в Париже разрешили вновь навестить в тюрьме задержанную гражданку РФ Анну Новикову.

«Мы сейчас добились ее повторного посещения и также пытаемся добиться от французской стороны изменения решения по ее содержанию», — сказал дипломат для РИА Новости.

По словам Мешкова, Новикова не жаловалась на условия своего тюремного содержания.

17 ноября 2025 года россиянку Анну Новикову задержали по подозрению в шпионаже, ее вывели из квартиры с мешком на голове.

Россия требует от Франции немедленно отпустить на свободу главу SOS Donbass Анну Новикову. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва требует прекратить травлю соотечественницы, так как единственная причина претензий к Новиковой — ее несовпадающая с Францией политическая позиция.

