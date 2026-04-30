Николай Бурляев дал оценку историческим событиям

30 апреля в свет выходит новая книга «Проверяется злато в кипении» народного артиста России, депутата Госдумы Николая Бурляева. Накануне он рассказал «Вечерней Москве» об этой работе.
— Николай Петрович, что означает название книги?
— Это выдержка из одного моего стихотворения: «…Проверяется злато в кипении, человек — на кострах унижения, болью, кровью, слезой очищаясь». Название охватывает, по сути, все, о чем идет речь в книге, которая представляет собой сборник моих разножанровых литературных работ прошлых лет.
— Среди которых не только киносценарии.
— Совершенно верно. Хотя есть и он: единственная в моем творчестве работа в жанре фильма-катастрофы «Спасатель» о сотрудниках МЧС. Здесь мои воспоминания о дорогих мне людях: Инне Чуриковой, Вячеславе Овчинникове, Алексее Баталове, Никите Михалкове, Алексее Петренко и других. Мои впечатления о странах, в которых я бывал: о США, Турции, Сербии. Есть повесть «О распятии Косово». Некоторые мои речи в парламенте. Наблюдения за последние 20 лет работы на фестивале «Золотой Витязь». Мои соображения о развитии театра и кино. В книге я показываю наше бытие сквозь призму, данную мне Господом Богом: призму собственной правды.
— Андрей Тарковский когда-то открыл для всего мира ваш актерский талант. И многие даже не знают, что вы еще и писатель!
— Я хотел быть не актером, а писателем и режиссером. Актерство для меня всегда было на последнем месте. И сейчас пришло время: обретен опыт, есть о чем говорить и ради чего. Хотя, в отличие от очень многих писателей, я никогда не рвался публиковаться.
— Ваша правда может кому-то не понравиться?
— Понимаю, что эта книга может кого-то не порадовать. Я в ней говорю в том числе и о живых людях, которые сегодня продолжают активно работать. Меня посещали сомнения, нужно ли так прямо писать о некоторых людях — может, так не надо? И сам себе отвечал: надо. Потому что чиновники приходят и уходят, а истина остается.
— Совместимы ли для вас, как творческого человека, культура и рынок?
— Я никогда не думал о заработке, занимаясь творчеством. Даром получил — даром отдавай. Для меня культура и рынок — несовместимые понятия. Тот же успех в прокате кино не означает, что это хороший фильм. Нельзя все мерить рублем, как это сейчас делается.
ДОСЬЕ.
Николай Бурляев родился 3 августа 1946 года в Москве. В 1967-м окончил актерский факультет Театрального училища имени Б. Щукина, в 1975 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. И. Ромма, Л. А. Кулиджанова). Президент форума искусств «Золотой Витязь».