В Венгрии врач прямо на улице сделал сложную операцию на сердце

Хирург спас 30-летнего мужчину, получившего ножевое ранение в сердце.

БУДАПЕШТ, 30 апреля. /ТАСС/. Венгерский врач провел сложную операцию на открытом сердце, оказавшуюся, по оценке специалистов, уникальной для Венгрии и крайне редкой для всей Европы. Как сообщил Национальный институт онкологии в Будапеште, его главный хирург Жолт Дубоцки спас 30-летнего мужчину, получившего ножевое ранение в сердце, прооперировав его прямо на улице, поскольку промедление и транспортировка в больницу могли стоить пострадавшему жизни.

Помимо основной работы в институте онкологии, Дубоцки помогает в качестве волонтера в некоммерческой организации санитарной авиации. В минувшее воскресенье его бригада получила срочный вызов на место происшествия и по прибытии обнаружила истекавшего кровью раненого человека. Медикам сразу стало ясно, что требуется экстренное хирургическое вмешательство, но транспортировка пациента в больницу была слишком рискованной.

В связи с этим Дубоцки принял решение провести операцию на улице, а не в стерильных условиях операционной с использованием современного медицинского оборудования. «За семь минут он вскрыл грудную клетку мужчины и сшил бьющееся сердце, стабилизировав его состояние для дальнейшего лечения», — сообщил Национальный институт онкологии.

«И работа хирурга-онколога, и работа спасателя основаны на строгих правилах и осуществляются в составе подготовленной команды. Опыт, полученный в операционных института онкологии, помогает быстро принимать решения, что является чрезвычайно важным в работе воздушной скорой помощи», — сказал Дубоцки.

Благодаря его решительным действиям пострадавший остался жив. После экстренной операции он был доставлен на вертолете в больницу, где ему была оказана дальнейшая медицинская помощь. Сообщается, что мужчина уже смог лично поблагодарить хирурга и всю бригаду, дежурившую в воскресный день в службе медицинской авиации.

