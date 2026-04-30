Воображаемая корона голову не жмет

И как бы ироничен в своей реакции он ни был, стоит заметить, что в последнее время хозяин Белого дома все чаще публично рассуждает о продолжении своей нынешней президентской карьеры, которая закончится через два с половиной года. Особенно после того, как стало ясно, что изменить конституцию не удастся и третий президентский мандат ему не светит. Даже с учетом перерыва между двумя его сроками. Тем более Дональда Фредовича особо не беспокоит и факт его неоднократных высказываний о том, что ему так трудно управлять миром. Поэтому он сообщает, что ему предлагали стать иранским аятоллой. Но он скромно отказался.
Хозяин Белого дома уверенно, без тени комплексов допускает, что может с течением времени выучить испанский язык и избраться президентом Венесуэлы. Да и неоднократно публично выраженные намерения присоединить Гренландию и ряд канадских провинций явно отдавали имперским размахом. Иначе как иллюстрацией снисходительного отношения правителя к своим вассалам такие планы географической перекройки не выглядели. Так же, как и его проект «Совета мира» — прямо-таки альтернативы ООН, но под его личным несменяемым руководством. Да еще с миллиардными членскими взносами.
А тут еще выяснилось, что Трамп и король Карл III — родственники, поскольку имеют общего предка, третьего графа Леннокса, правнука короля Шотландии Якова. Они с Карлом как бы братья в 16-й степени. А потому и фраза Дональда Трампа о том, что он всегда мечтал жить в Букингемском дворце, должна серьезно насторожить настоящего монарха. От такого постояльца просто так не избавишься. В крайнем случае Дональд Фредович может согласиться и на шотландский престол, если его будущие подданные выйдут из состава Великобритании.