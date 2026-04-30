Воображаемая корона голову не жмет

Президент США Дональд Трамп, реагируя на массовые, охватившие почти все американские штаты антитрамповские манифестации под лозунгом «Нет королям!», заметил, что, будучи королем, он мог бы сделать гораздо больше. Впрочем, глядя на все его глобальные деяния и заявления, в ужас приходишь от предположения, что бы он мог наворотить с короной на голове, абсолютно не завися от ближайших выборов и переменчивых настроений капризных избирателей.

И как бы ироничен в своей реакции он ни был, стоит заметить, что в последнее время хозяин Белого дома все чаще публично рассуждает о продолжении своей нынешней президентской карьеры, которая закончится через два с половиной года. Особенно после того, как стало ясно, что изменить конституцию не удастся и третий президентский мандат ему не светит. Даже с учетом перерыва между двумя его сроками. Тем более Дональда Фредовича особо не беспокоит и факт его неоднократных высказываний о том, что ему так трудно управлять миром. Поэтому он сообщает, что ему предлагали стать иранским аятоллой. Но он скромно отказался.

Хозяин Белого дома уверенно, без тени комплексов допускает, что может с течением времени выучить испанский язык и избраться президентом Венесуэлы. Да и неоднократно публично выраженные намерения присоединить Гренландию и ряд канадских провинций явно отдавали имперским размахом. Иначе как иллюстрацией снисходительного отношения правителя к своим вассалам такие планы географической перекройки не выглядели. Так же, как и его проект «Совета мира» — прямо-таки альтернативы ООН, но под его личным несменяемым руководством. Да еще с миллиардными членскими взносами.

А тут еще выяснилось, что Трамп и король Карл III — родственники, поскольку имеют общего предка, третьего графа Леннокса, правнука короля Шотландии Якова. Они с Карлом как бы братья в 16-й степени. А потому и фраза Дональда Трампа о том, что он всегда мечтал жить в Букингемском дворце, должна серьезно насторожить настоящего монарха. От такого постояльца просто так не избавишься. В крайнем случае Дональд Фредович может согласиться и на шотландский престол, если его будущие подданные выйдут из состава Великобритании.

