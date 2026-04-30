Воображаемая корона голову не жмет

И как бы ироничен в своей реакции он ни был, стоит заметить, что в последнее время хозяин Белого дома все чаще публично рассуждает о продолжении своей нынешней президентской карьеры, которая закончится через два с половиной года. Особенно после того, как стало ясно, что изменить конституцию не удастся и третий президентский мандат ему не светит. Даже с учетом перерыва между двумя его сроками. Тем более Дональда Фредовича особо не беспокоит и факт его неоднократных высказываний о том, что ему так трудно управлять миром. Поэтому он сообщает, что ему предлагали стать иранским аятоллой. Но он скромно отказался.