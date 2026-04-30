Синоптик Шувалов назвал регионы РФ, где резко потеплеет в первые дни мая

После длительного периода аномально холодной погоды резкое повышение температуры воздуха прогнозируется в западных регионах России. В Калининграде и Пскове воздух прогреется до плюс 24 градусов. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В первую очередь переход от этой “квазизимы” к почти летней погоде произойдет на западе страны. В период с 1 по 3 мая — быстрое повышение температуры до 20−24 градусов», — отметил собеседник агентства.
По словам метеоролога, в центре европейской части России такого резкого потепления не ожидается.