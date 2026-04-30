Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жуткое «кладбище плющевых игрушек» нашли за теплотрассой в Хабаровске: фото не милых мишек и заек

На Пятой площадке в Хабаровске можно увидеть жутковатую картину. На деревьях висят мягкие игрушки — зайцы, медведи, собаки, обезьяны, котики. Люди устраивают на ветках что-то вроде импровизированного кладбища для ненужных плюшевых зверей. За теплотрассой у общежитий на Вологодской, 14 эти игрушки выцветают, облезают, теряют глаза. На фоне серого неба они раскачиваются, вызывая мурашки. Что если пройти мимо них ночью, да и в принципе интересно, как на это зрелище смотрят жильцы утром за чашкой кофе?

47

Но если подойти с фантазией — на Пятой площадке можно создавать музеи жутких домов и дворов. Готовый арт-объект под открытым небом. Не хватает только таблички: «Добро пожаловать в музей городских страхов». Возможно, этот хоррор однажды привлечет любителей мистики.