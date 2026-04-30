Жуткое «кладбище плющевых игрушек» нашли за теплотрассой в Хабаровске: фото не милых мишек и заек

На Пятой площадке в Хабаровске можно увидеть жутковатую картину. На деревьях висят мягкие игрушки — зайцы, медведи, собаки, обезьяны, котики. Люди устраивают на ветках что-то вроде импровизированного кладбища для ненужных плюшевых зверей. За теплотрассой у общежитий на Вологодской, 14 эти игрушки выцветают, облезают, теряют глаза. На фоне серого неба они раскачиваются, вызывая мурашки. Что если пройти мимо них ночью, да и в принципе интересно, как на это зрелище смотрят жильцы утром за чашкой кофе?