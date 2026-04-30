Авианосец США Джеральд Форд в ближайшие дни покинет Ближний Восток

Авианосец американских ВМС «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) в ближайшие дни покинет Ближний Восток и вернется в Америку. Об этом сообщает The Washington Post.
«Авианосец “Джеральд Форд” покинет Ближний Восток и отправится домой в ближайшие дни», — говорится в материале со ссылкой на источники.
Издание указывает, что авианосец провел в море 309 дней подряд, установив рекорд среди современных кораблей США такого класса. Такая продолжительная эксплуатация сказалась на техническом состоянии судна. На борту фиксировались отдельные неисправности.
Ранее KP.RU сообщал, что на борту авианосца «Джеральд Форд» произошел пожар. Возгорание началось в прачечном отсеке и распространилось по вентиляции. В результате около 600 моряков лишились коек, а десятки получили отравление дымом. Пожар тушили около 30 часов.