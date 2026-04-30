В России наступивший предпраздничный рабочий день будет сокращенным

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Наступивший в России рабочий день 30 апреля будет сокращенным в связи с предстоящими майскими праздниками. Следующим сокращенным рабочим днем будет 8 мая, следует из производственного календаря.
«30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на один час», — рассказала ТАСС директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева. Она пояснила, что продолжительность рабочего дня или смены уменьшается накануне нерабочих праздничных дней.
В 2026 году на майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая (Праздник весны и труда) и с 9 по 11 мая (День Победы).
Всего в Трудовом кодексе РФ закреплено 14 праздничных дней в течение года, а если они выпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным.