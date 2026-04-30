Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские подразделения по вопросам миграции изменят график работы в праздничные дни

30 апреля является рабочим предпраздничным днем, рабочий день сокращается на 1 час.

Управление по вопросам миграции информирует нижегородцев и пребывающих в регионе иностранных граждан и лиц без гражданства о работе органов МВД России, дислоцированных на территории Нижегородской области, а также структурных подразделений Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области в выходные и праздничные дни.

Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России, дислоцированных на территории Нижегородской области:

30 апреля 2026 года — является рабочим предпраздничным днем, рабочий день сокращается на 1 час; 1 мая 2026 года — нерабочий праздничный день; 2 мая 2026 года — рабочий день; 3, 4 мая 2026 года — выходные дни; 5, 6, 7 мая 2026 года — рабочие дни; 8 мая 2026 года — является рабочим предпраздничным днем, рабочий день сокращается на 1 час; 9, 10, 11 мая 2026 года — нерабочие праздничные дни.

Отдел по организации оформления заграничных паспортов УВМ (г. Н. Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 18):

30 апреля 2026 года — является рабочим предпраздничным днем, рабочий день сокращается на 1 час; 1 мая 2026 года — нерабочий праздничный день; 2 мая 2026 года — рабочий день; 3, 4 мая 2026 года — выходные дни; 5, 6, 7 мая 2026 года — рабочие дни; 8 мая 2026 года — является рабочим предпраздничным днем, рабочий день сокращается на 1 час; 9, 10, 11 мая 2026 года — нерабочие праздничные дни.

Отдел по вопросам трудовой миграции УВМ (г. Н. Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 18):

30 апреля 2026 года — является рабочим предпраздничным днем, рабочий день сокращается на 1 час; 1 мая 2026 года — нерабочий праздничный день; 2, 3 мая 2026 года — выходные дни; 4, 5, 6, 7 мая 2026 года — рабочие дни; 8 мая 2026 года — является рабочим предпраздничным днем, рабочий день сокращается на 1 час; 9, 10, 11 мая 2026 года — нерабочие праздничные дни.

Отделы УВМ, расположенные по адресу: г. Н. Новгород, бульвар Юбилейный, д. 32:

30 апреля 2026 года — является рабочим предпраздничным днем, рабочий день сокращается на 1 час; 1 мая 2026 года — нерабочий праздничный день; 2, 3 мая 2026 года — выходные дни; 4, 5, 6, 7 мая 2026 года — рабочие дни; 8 мая 2026 года — является рабочим предпраздничным днем, рабочий день сокращается на 1 час; 9, 10, 11 мая 2026 года — нерабочие праздничные дни.

Телефоны для предварительной записи в подразделения по вопросам миграции размещены на официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области: 52.мвд.рф.