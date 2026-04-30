Сотрудника ТЦК привязали к машине и протащили по полю в Кировоградской области

Служебное расследование начато после стрельбы сотрудников ТЦК по машине в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщили, что военкомы открыли огонь по автомобилю гражданских во время попытки насильственной мобилизации. По предварительным данным, выстрелы были сделаны одним из военных, который не входил в группу оповещения, из личного устройства для отстрела резиновых патронов.