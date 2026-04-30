Сотрудника ТЦК привязали к машине и протащили по полю в Кировоградской области

На Украине двое жителей Кировоградской области отомстили сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов — прим. «ВМ») за мобилизацию, протащив его привязанным к автомобилю по полю. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в российских силовых структурах.

— Двое мужчин из города Александрия схватили «бандита из местного ТЦК», который ранее похитил брата одного из них. Его связали, привязали веревкой к машине и протащили по полю, — цитирует источник ТАСС.

Происходящее сняли на видео, которое опубликовали в Сети в качестве предостережения для других военкомов.

25 апреля сообщалось, что несколько подростков в Одессе напали на сотрудников военкомата, спасая мужчину от насильственной мобилизации.

Служебное расследование начато после стрельбы сотрудников ТЦК по машине в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщили, что военкомы открыли огонь по автомобилю гражданских во время попытки насильственной мобилизации. По предварительным данным, выстрелы были сделаны одним из военных, который не входил в группу оповещения, из личного устройства для отстрела резиновых патронов.