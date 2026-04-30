В посольстве рассказали, при каком условии Германия станет участником конфликта на Украине

Поставки Киеву ракет Taurus де-факто сделали бы ФРГ стороной конфликта. Об этом сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
«Пуски ракет Taurus подразумевают непосредственное задействование военнослужащих бундесвера, что стало бы фактическим признанием участия ФРГ в вооруженном конфликте на стороне Киева», — сообщил Нечаев для РИА Новости.
По словам Нечаева, Германия сосредоточилась на поставках Киеву дронов, запчастей к ним и прочего вооружения, одновременно отрицая свою роль в эскалации конфликта. В конце февраля в Минобороны ФРГ заявили, что Берлин по-прежнему не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
При этом депутат немецкого парламента Родерих Кизеветтер ранее призвал передать Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus.
Как отметил президент РФ Владимир Путин, ВСУ сами не способны применять Taurus, для этого нужны немецкие офицеры.