Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске 30 апреля порывы ветра усилятся до 20 м/с

В Хабаровске ночью небольшой дождь, днём воздух прогреется до +21°С.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 30 апреля 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ночью пройдёт небольшой дождь, днём осадки прекратятся. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов, днём поднимется до +19…+21 градуса. Ветер южный 4−10 метров в секунду с порывами до 15−20 метров в секунду.

На юге региона ночью также ожидается небольшой дождь, днём без существенных осадков. Столбик термометра ночью покажет от 0 до +5 градусов, днём — от +17 до +22 градусов. Скорость южного ветра достигнет 7−14 метров в секунду.

В центральных районах местами сохранятся небольшие дожди. Температура ночью от −5 до +4 градусов, днём от +9 до +21. Ветер южных направлений 5−14 м/с.

Север края обойдётся без существенных осадков, лишь местами возможен небольшой дождь и мокрый снег. В Охотском муниципальном округе и Аяно-Майском районе — без осадков. Ночью температура опустится до −10…0 градусов, днём составит от −1 до +12 градусов. Ветер различных направлений 5−14 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность при сильных порывах ветра.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru