Врач Матвеева: Похолодание может усилить тягу к сладкому и обострить ПМС

Ранее нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала Life.ru, как бактерии в кишечнике управляют пищевым поведением человека. По её словам, тяга к сладкому указывает на преобладание в организме грибов или глистов. Она объяснила, что микрофлора выделяет вещества, воздействующие на центральную нервную систему, и заставляет человека действовать по её правилам. Полезная микрофлора, наоборот, держит аппетит под контролем. Специалист подчеркнула: причины срывов часто кроются не в психологии, а в химических процессах внутри организма.