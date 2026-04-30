Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026: школьники должны добровольно сдавать все вещи перед сдачей экзамена, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно рекомендациям ведомства, досмотр участников экзамена не допускается: организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к сдающим и их вещам. При срабатывании металлоискателя организатор предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему, уточняется в документе.

Из рекомендаций следует, что в случае отказа сдать запрещенную вещь будет составлен акт о недопуске участника ЕГЭ в пункт проведения экзамена. Повторно к сдаче экзамена по данному учебному предмету в резервные сроки нарушивший правила участник может быть допущен только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии, добавляется в документе.