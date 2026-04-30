На Украине арестовали торговую марку HBO из-за сериала «Чернобыль»

На Украине арестовали торговую марку HBO. Причина — невыплата компенсации вдове ликвидатора аварии на ЧАЭС. Об этом сообщают украинские СМИ.

Источник: Life.ru

Верховный суд Украины обязал компанию выплатить 500 тысяч гривен Людмиле Игнатенко. Женщина заявила, что создатели сериала «Чернобыль» использовали её имя и имя её погибшего мужа без разрешения. По её словам, HBO решение суда не выполнила и компенсацию не выплатила.

В результате активы компании на Украине, включая торговую марку, были арестованы.

Ранее появился интерактивный проект «Чернобыль.40» о причинах и последствиях крупнейшей ядерной катастрофы. Платформа объединит тексты, видео, 2D- и 3D-графику, а также позволит изучить устройство станции до и после взрыва. Цель проекта — повысить осведомлённость о трагедии и современных стандартах ядерной безопасности.

