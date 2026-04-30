На Украине арестовали торговую марку HBO из-за сериала «Чернобыль»

Верховный суд Украины обязал компанию выплатить 500 тысяч гривен Людмиле Игнатенко. Женщина заявила, что создатели сериала «Чернобыль» использовали её имя и имя её погибшего мужа без разрешения. По её словам, HBO решение суда не выполнила и компенсацию не выплатила.