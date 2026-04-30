Центр реабилитации диких животных построят в Хабаровском районе

Участок под строительство нового государственного центра реабилитации диких животных подобрали в Хабаровском районе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», подходящая территория в 137,8 га определена в районе Некрасовки.
— Данный центр создается в рамках озвученного президентом Владимиром Путиным Послания к Федеральному Собранию об открытии реабилитационных центров для диких животных по стране. Комплекс будет построен при поддержке Центра «Амурский тигр», — рассказали в управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края.
Строительные работы развернутся здесь уже в этом году после оформления всех необходимых документов. Таким образом к концу 2026 года на участке будет обустроено модульное здание, завезено и установлено новейшее оборудование.
Центр позволит оперативно на месте оказывать ветеринарную помощь тиграм, нуждающихся в реабилитации, а не перевозить хищников в европейскую часть России. Тех же особей, которых после восстановления нельзя будет выпустить в дикую среду, оставят на территории учреждения под постоянное наблюдение, обеспечат питанием.
При этом заботиться будут здесь и о других неспособных к выживанию в дикой среде животных.
Напомним, подобным образом выхаживают зверей в уникальном центре реабилитации диких животных «Утёс», который расположен в 140 км от Хабаровска на окраине села Кутузовка в районе имени Лазо. На Дальнем Востоке он первый, где занялись сложнейшей проблемой адаптации и возвращения в дикую природу редких тигров и других зверей.