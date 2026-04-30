В Хабаровске за сутки потушили 58 пожаров и восемь палов травы

В Хабаровске на улице Солженицына в отдельно стоящем павильоне горели стена и кровля на десяти квадратных метрах. Огонь потушили за 35 минут. В переулке Матвеевском в двухэтажном деревянном жилом доме обгорели чердачные перекрытия на четырёх квадратных метрах, справились за 26 минут. В селе Виноградовка на улице Карьерной на частном подворье вспыхнула кровля отдельно стоящей деревянной бани, пламя перекинулось на крышу примыкающего гаража. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, на тушение потребовалось 2 часа 5 минут. Ни в одном из случаев люди не пострадали, причины выясняют дознаватели МЧС России.