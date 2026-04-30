В Хабаровске за сутки потушили 58 пожаров и восемь палов травы

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным МЧС, пожарные подразделения выезжали на 58 техногенных пожаров, пять из них — в жилом секторе. Также тушили восемь возгораний сухой растительности.
В Хабаровске на улице Солженицына в отдельно стоящем павильоне горели стена и кровля на десяти квадратных метрах. Огонь потушили за 35 минут. В переулке Матвеевском в двухэтажном деревянном жилом доме обгорели чердачные перекрытия на четырёх квадратных метрах, справились за 26 минут. В селе Виноградовка на улице Карьерной на частном подворье вспыхнула кровля отдельно стоящей деревянной бани, пламя перекинулось на крышу примыкающего гаража. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, на тушение потребовалось 2 часа 5 минут. Ни в одном из случаев люди не пострадали, причины выясняют дознаватели МЧС России.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в 12 муниципалитетах, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. На ликвидацию последствий ДТП спасатели привлекались дважды. На маршрутах зарегистрированы четыре туристические группы — 81 человек, из них 29 детей. Сегодня в Хабаровске переменная облачность, без осадков, южный ветер 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с, воздух прогреется до +19…+21°С.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru