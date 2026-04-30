В России наступил сокращённый рабочий день

В связи с майскими праздниками в России рабочий день 30 апреля станет сокращенным. Об этом напомнила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
«30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на один час», — сказала Богданова-Шемраева для РИА Новости.
Как следует из производственного календаря, еще один сокращенный рабочий день ожидается 8 мая.
По ее словам, рабочий день становится короче накануне официальных нерабочих праздников.
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что первая часть майских праздников будет довольно холодной. В лучшем случае 1 мая воздух прогреется до +8 градусов.
Согласно опросу KP.RU, 47% россиян никуда не поедут на майские праздники и останутся дома.
Накануне в ОП предложили объединить майские праздники в непрерывный период с 1 по 9 мая, но сократить часть январских каникул.