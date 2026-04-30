Эксперт Шахмарданов: птичий грипп научился размножаться при температуре человека

«То, что мы наблюдаем сейчас с вирусом H5N1 (клада 2.3.4.4b) — это не гипотетическая угроза, а уже происходящий процесс эволюции. Вирус, который раньше был “птичьим”, сейчас активно адаптируется к млекопитающим. И это принципиально новый этап. Какие изменения уже произошли? Мутации в “ключе” для входа в клетку. Вирус приобрел изменения в белке PB2 (самые известные — E627K и D701N). Эти мутации позволяют ему эффективно размножаться при температуре человеческого тела (33−37°C), в то время как “птичьи” вирусы предпочитают более высокую температуру. По сути, вирус “учится” работать в нашей среде», — сказал Шахмарданов.