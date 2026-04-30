Эксперт Шахмарданов: птичий грипп научился размножаться при температуре человека

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вирус H5N1 (клада 2.3.4.4b), который считался «птичьим», научился адаптироваться к млекопитающим и размножаться при температуре человеческого тела, кроме того, он расширил зоны поражения в организме. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
«То, что мы наблюдаем сейчас с вирусом H5N1 (клада 2.3.4.4b) — это не гипотетическая угроза, а уже происходящий процесс эволюции. Вирус, который раньше был “птичьим”, сейчас активно адаптируется к млекопитающим. И это принципиально новый этап. Какие изменения уже произошли? Мутации в “ключе” для входа в клетку. Вирус приобрел изменения в белке PB2 (самые известные — E627K и D701N). Эти мутации позволяют ему эффективно размножаться при температуре человеческого тела (33−37°C), в то время как “птичьи” вирусы предпочитают более высокую температуру. По сути, вирус “учится” работать в нашей среде», — сказал Шахмарданов.
Он добавил, что, помимо этого, вирус расширил «зону поражения» в организме. Раньше он поражал в основном глубокие отделы легких (альвеолы), вызывая тяжелейшие пневмонии. Но у современных вариантов появилась способность инфицировать и верхние дыхательные пути, что потенциально облегчает передачу воздушно-капельным путем. Кроме того, нетипичный симптом для гриппа — конъюнктивит (воспаление глаз) — наблюдается у 93% зараженных в последней вспышке. Это говорит о том, что вирус нашел новые «входные ворота».
«Самый главный, пока не реализованный шаг — смена “рецепторного ключа”. Вирусу нужно не просто попасть в организм, но и надежно закрепиться на клетках дыхательных путей человека. Для этого его “ключ” (белок гемагглютинин, HA) должен подойти к “замку” на наших клетках (2,6-сиаловым рецепторам). На данный момент вирус еще не приобрел эту способность в полной мере. Но он уже “тренируется” на свиньях (“смесителях” вирусов) и других млекопитающих», — объяснил Шахмарданов.
Он отметил, что предсказать, как скоро произойдет такая мутация, невозможно, но вирус гриппа мутирует очень быстро. Ключевой фактор риска по мнению эксперта, — масштаб распространения. Вирус никогда раньше не циркулировал среди такого количества млекопитающих видов одновременно. Реальная угроза пандемии, по мнению Шахмарданова, существует.