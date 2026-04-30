Аверина рассталась с Алиевым после того, как у него диагностировали туберкулез

Гимнастка Арина Аверина и фигурист Дмитрий Алиев расстались после того, как у спортсмена врачи диагностировали туберкулез. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.
Алиев поделился, что пришел в замешательство, узнав о болезни, так как не понимал, где мог заразиться. Диагноз нанес ему серьезный психологический удар. Тогда же начались и проблемы в личной жизни фигуриста. Напрямую он об этом не сказал, но намекнул, что его возлюбленная не была готова разделить с ним навалившиеся трудности.
— Было непросто, и я закрылся. Все тогда в моей жизни начало меняться. У меня были отношения, которые случились в этот период, и они закончились, — заявил Алиев.
Напомним, что слухи о романе спортсменов появились прошлым летом. Сами они подтвердили отношения через пару недель, появившись вместе на свадьбе сестры гимнастки Дины Авериной, а позднее пара опубликовала совместное видео в социальных сетях.
Дмитрий Алиев также рассказал, что болезнь оказала значительное влияние на его карьеру. По его словам, длительный курс лечения привел к «смазанному» последнему сезону.
Алиев, помимо европейского золота 2020 года, имеет серебро чемпионата Европы 2018 года и золото чемпионата России 2020 года. Он также участвовал в Олимпиаде-2018, где занял седьмое место в личном зачете. Спортсмен завершил профессиональную карьеру по окончании сезона-2025/2026.